В Самаре не дали выгнать на улицу врача-пенсионера

В суде решили, что нельзя выселять людей без предоставления им другого жилья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре не дали выгнать на улицу участкового врача-педиатра, пенсионера, ветерана труда региона. Женщина со своей семьей жила в квартире маневренного фонда после того, как ее дом в 2006 году уничтожил пожар. В какой-то момент врач пошла в суд, чтобы через него признать дочь членом семьи и зарегистрировать девушку по месту жительства, однако департамент управления имуществом Самары направил встречный иск – выселить женщину и ее дочь из маневренного фонда без предоставления другого жилья.

Идти врачу было некуда, другого жилья у нее нет, тогда женщина обратилась за помощью к Уполномоченному по правам человека в Самарской области.

- О необходимости принятия мер по защите жилищных прав Уполномоченный по правам человека в Самарской области направил обращение в прокуратуру Советского района Самары, а также в адрес главы города, обратив внимание на то, что люди не могут быть выселены без предоставления других жилых помещений, - говорится на сайте омбудсмена.

В итоге суд отказал властям в выселении женщины и ее дочери.