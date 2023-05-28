В Тольятти пьяный водитель врезался в две машины и попал в больницу

ДТП произошло на улице Механизаторов. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Комсомольском районе Тольятти рано утром в субботу, 27 мая 2023 года, произошла авария с участием трех машин. Спровоцировал ее пьяный водитель автомобиля Hyundai Creta. В районе пяти часов утра он ехал по улице Механизаторов и врезался в две припаркованные машины – в грузовик Isuzu и в Land Rover, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- 34-летний водитель был в состоянии алкогольного опьянения. С мая 2022 года он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД девять раз, - уточнили в полиции.

Пострадал только сам виновник массовой аварии. Он сейчас в больнице. В полиции проводят проверку по факту произошедшего.