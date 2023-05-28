Фролов, Писарский и Цыпченко начнут матч «Крыльев Советов» с «Факелом» с первых минут

Евгений Фролов сменит в воротах травмированного Ивана Ломаева. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Факел» и «Крылья Советов» опубликовали стартовые составы на матч 29 тура Российской премьер-лиги. Игра пройдет в Воронеже сегодня, 28 мая 2023 года, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по самарскому времени (16:30 по московскому).

У «Крыльев» место в воротах вместо травмированного Ивана Ломаева займет Евгений Фролов. Кроме того, игру из-за травмы пропускает Амар Рахманович. В старте у самарцев также Горшков, Солдатенков, Евгеньев, Бейл, Витюгов, Ежов, Костанца, Гарре, Писарский и Цыпченко. В запасе остались Овсянников, Веселов, Гапонов, Зотов, Бабкин, Рассказов, Коваленко, Иванисеня, Чиркович, Зуев, Шитов и Хлусов.

У «Факела» с первых минут на поле появятся Свинов, Калинин, Божин, Морозов, Альшин, Брахими, Мендель, Акбашев, Квеквескири, Аппаев и Гонгадзе.