Грозы и град ждут в Самарской области ночью 29 мая 2023 года

Грозу будет сопровождать сильный ветер. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ночь на понедельник, 29 мая 2023 года, местами в Самарской области пройдут грозы и даже возможен град. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС, ссылаясь на Приволжское УГМС.

- Объявлен желтый уровень опасности. Ночью 29 мая местами по Самарской области сохраняются грозы, при грозах шквалистое усиление ветра 16-20 м/с, возможен град, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о жаре до +30 в южных районах Самарской области. До этой отметки столбики термометров поднимутся днем в понедельник.

В воскресенье, 28 мая 2023 года, на Самару обрушился ливень, а в районе речного вокзала даже прошел град. Сильный ветер, который сопровождал дождь, повалил большое дерево прямо на беседку, где были маленькие дети и их родители.