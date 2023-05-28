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НовостиСпорт28 мая 2023 16:41

Пляжные «Крылья Советов» проиграли петербургскому «Лексу» 3:4

Это второе поражение самарцев на старте чемпионата России
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
После трех туров первого этапа «Крылья» идут на пятом месте в турнирной таблице чемпионата страны. Фото: bsrussia.com

После трех туров первого этапа «Крылья» идут на пятом месте в турнирной таблице чемпионата страны. Фото: bsrussia.com

«Крылья Советов» уступили «Лексу» из Санкт-Петербурга в матче чемпионата России по пляжному футболу. Встреча в Саратове закончилась со счетом 3:4. У волжан дубль оформил Борис Стальмахов, еще по голу забили Никита Сафронов с пенальти и Бетиньо, сообщает портал bsrussia.com.

Это второе поражение «Крыльев Советов» на старте чемпионата России. До этого самарцы обыграли «Саратов» 8:6 и уступили московскому «Спартаку» 3:9.

После трех туров первого этапа «Крылья» идут на пятом месте в турнирной таблице чемпионата страны.

Напомним, свой матч провели и «большие» «Крылья Советов». В рамках РПЛ самарцы уступили в Воронеже местному «Факелу» 1:2.