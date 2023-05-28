В Самарской области мужчина угнал машину у своей жены

Водителя уже ловили пьяным за рулем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На жителя Самарской области завели уголовное дело из-за нарушения ПДД и угона. Причем машину он угнал у своей жены, которая написала на супруга заявление в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

29-летнего водителя вазовской «двенадцатой» остановили на перекрестке улиц Володарской и Рабочей в Сызрани для проверки документов. Оказалось, что у мужчины не только не было прав и документов на автомобиль, водитель был еще и пьян.

- В ходе опроса злоумышленник пояснил полицейским, что не имеет права на управление транспортным средством, принадлежащим его супруге. Машину он взял без ее разрешения, чтобы съездить забрать друга от знакомых, а перед поездкой выпил спиртное, - рассказали в полиции.

Узнав о произошедшем супруга тут же написала заявление в полицию. Машину женщина запретила брать после того, как муж сел за руль пьяный, за что в январе сызранца судили. Теперь мужчине снова придется оказаться на скамье подсудимых