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НовостиОбщество29 мая 2023 4:02

В Самарской области обновили центральную аллею в парке «Юбилейный»

В ближайшее время специалисты заменят лавочки и урны
Ирина СИНЕГУБОВА
На третьем этапе работ также запланировано высадить молодые деревья и кустарники. Фото: национальныепроекты.рф

На третьем этапе работ также запланировано высадить молодые деревья и кустарники. Фото: национальныепроекты.рф

В городе Похвистнево Самарской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» продолжает обновляться парк «Юбилейный». Там уже центральную аллею выложили брусчаткой. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Как отметили в районной администрации, в ближайшее время специалисты заменят лавочки и урны. Ранее было снято старое асфальтобетонное покрытие на главной аллее. На третьем этапе работ также запланировано высадить молодые деревья и кустарники.

В прошлом году в парке «Юбилейный» установили фонтан, детский игровой комплекс с антитравматическим покрытием и уложили тротуарную плитку. Также были заасфальтированы пешеходные дорожки, установлены качели, высажены деревья.

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