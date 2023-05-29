В Самарской области обновили центральную аллею в парке «Юбилейный»

На третьем этапе работ также запланировано высадить молодые деревья и кустарники. Фото: национальныепроекты.рф

В городе Похвистнево Самарской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» продолжает обновляться парк «Юбилейный». Там уже центральную аллею выложили брусчаткой. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Как отметили в районной администрации, в ближайшее время специалисты заменят лавочки и урны. Ранее было снято старое асфальтобетонное покрытие на главной аллее. На третьем этапе работ также запланировано высадить молодые деревья и кустарники.

В прошлом году в парке «Юбилейный» установили фонтан, детский игровой комплекс с антитравматическим покрытием и уложили тротуарную плитку. Также были заасфальтированы пешеходные дорожки, установлены качели, высажены деревья.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.