Жители Самары стали чаще радоваться отпускам

Самарцы рассказали, какие дни на работе считают самыми лучшими Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары рассказали, какие дни на работе считают самыми лучшими. Информацию они озвучили во время опроса, который провели специалисты сервиса SuperJob.

Самый лучший день для многих самарцев (9%) – день, когда выдали премию. 8% гордятся временем, когда смогли достигнуть высоких показателей. 7% вспоминают праздники и корпоративы, 5% радуются началу отпуска.

1% считают лучшим днем тот, когда они дождались похвалы от руководства, 15% назвали самым приятным переход на удаленку, защиту проекта, победу в профсоревновании, успешное прохождение проверки.

3 из 10 самарцев утверждают, что ни одного светлого дня на работе за прошедший год не было. В противовес им 14% назвали прекрасным каждый день на любимой работе.

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