В Самаре назначили и.о. председателя Шестого кассационного суда

Пост занял Алексей Жарков. Фото: 6kas.sudrf.ru

Стало известно, кто стал исполняющим обязанности председателя Шестого кассационного суда в Самаре. Должность получил Алексей Жарков. Информация размещена на официальном сайте инстанции.

Алексей Жарков родился в 1965 году в Чебоксарах. В 1990 году окончил военно-юридический факультет Военного Краснознаменного института по специальности правоведение, тогда же приступил к судебной работе. До 1996 года Алексей Жарков являлся членом Военного трибунала Биробиджанского гарнизона Дальневосточного военного округа.

С начала 2000-х годов работает в Самаре, где изначально занимал должность заместителя председателя Самарского гарнизонного военного суда, а после, в 2006 году, стал его председателем. С 2017 по 2019 работал председателем Кировского районного суда. С мая 2019 года являлся заместителем председателя Шестого кассационного суда общей юрисдикции, а теперь стал и.о. председателя.

Напомним, Алексей Жарков сменил на посту Александра Ефанова, которого несколько дней назад лишили полномочий судьи и 1-го квалификационного класса.

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