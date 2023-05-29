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НовостиОбщество29 мая 2023 4:47

Самарцы могут посетить бесплатные занятия йогой на набережной

Они проходят ежедневно по утрам
Валентина ПОЛИКАРПОВА
С собой нужно принести только воду и коврик

С собой нужно принести только воду и коврик

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Самары вновь могут бесплатно заниматься йогой на свежем воздухе. Занятия стартовали 22 мая 2023 года. Они проходят на самарской набережной. Рассказываем расписание на текущую неделю.

Получить заряд энергии можно будет в среду и пятницу в 08:30, в понедельник, вторник и четверг – в 7:00. Занятия проходят на детской площадке у кинотеатра «Филин» на Софийской набережной.

Напомним, позаниматься йогой также можно на улице Ленинградской. Занятия проводят сертифицированные инструкторы. Они ждут всех желающих по средам, в 8:30.

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