В Самаре 70% работодателей стараются найти компромисс в ситуации угроз сотрудника уволиться

Однако добиваться своих требований удается далеко не всем. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу сервиса SuperJob, в Самаре 70% работодателей стараются прийти к компромиссному решению с сотрудниками, которые грозят уволиться, добиваясь таким образом повышения зарплаты или улучшения условий труда.

В таких ситуациях самарские работодатели стараются идти на уступки. Увольняют работников, которых что-то не устраивает, только в 23% компаний. Отмечается, что ситуации, когда приходилось грозить работодателю своим уходом с работы, были у 30% опрошенных.

Однако добиваться своих требований удается далеко не всем. 6 из 10 самарцев рассказали, что работодатель выполнил их требования, 21% пришлось уволиться, а каждый десятый остался работать на прежних условиях.

Мужчины прибегают к шантажу в переговорах с работодателем чаще женщин (34 и 27%). Грозят увольнением, чтобы добиться своего, чаще всего горожане в возрасте от 35 до 44 лет (37%).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.