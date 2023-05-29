Появились подробности ДТП с тремя пострадавшими на Волжском проспекте в Самаре

Происшествие случилось неподалеку от пивзавода Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Появились подробности ДТП, которое произошло в Самаре утром в понедельник, 29 мая 2023 года. Иномарка въехала в грузовой автомобиль, пострадали трое человек.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, все случилось в 5:00 на Волжском проспекте. 24-летний водитель Peugeot ехал со стороны Студенческого переулка в направлении улицы Вилоновская. Он не обеспечил контролем за автомобилем и въехал в стоящий транспорт.

На месте ДТП работали сотрудники полиции. Они оградили участок, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, опросили очевидцев.

В результате аварии пострадали трое человек – водитель и 2 пассажира иномарки. Все доставлены в больницу. В обстоятельствах произошедшего продолжают разбираться полицейские.

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