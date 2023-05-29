Трамваи встали из-за задымления вагона в Самаре утром 29 мая 2023

Внутри было не более 10 пассажиров, все они вышли на улицу Фото: СОЦСЕТИ

В понедельник, 29 мая, в 06:53 было задымление трамвая в районе пересечения проспекта Кирова и улицы Физкультурной в Самаре. Из-за этого остальное движение было затруднено. Ситуацию задымления прокомментировали в городском департаменте транспорта.

— Трамвай был остановлен и обесточен. Внутри было не более 10 пассажиров, все они вышли на улицу. Инцидент ликвидирован штатным огнетушителем до прибытия пожарной бригады, — сообщили в Дептрансе Самары.

На месте происшествия работала ремонтная бригада. Специалисты чинили контактную сеть, из-за этого примерно в течение часа трамваи не могли ходить. В настоящий момент движение трамваев уже восстановили.

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