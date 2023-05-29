Международный день соседей отметили в Самарской области

Праздники прошли с Самаре, Тольятти, Сызрани, Кинеле, Новокуйбышевске и в других муниципалитетах / Фото: Единая Россия

В Самарской области отметили Международный день соседей. В рамках него по всему региону прошли праздники двора и чаепития, открытие спортобъектов и обучающие семинары для актива МКД. Организовать мероприятия помогли активисты федеральных проектов «Школа грамотного потребителя», «Жители МКД» и регионального проекта «Мой дом» партии «Единая Россия».

Так, в рамках Дня соседей в сызранском ТОС «Монгора» устроили чаепитие. Праздник там посетила главный жилищный инспектор Самарской области Виктория Каткова.

– Международный день соседей – милый и почти домашний праздник, который отмечают во всем мире с 1999 года. Он направлен на улучшение добрососедских отношений, соседской взаимопомощи, борьбу с одиночеством и изоляцией, – отметила Виктория Каткова.

В Ленинском районе Самары открыли долгожданную спортивную площадку с тренажерами, турниками и лавочками. Она появилась по инициативе актива МКД и жителей дома № 200 по улице Ленинской.

В Кировском районе праздник отметили с большим размахом. Во дворе ТСН «Стара-Загора, 166» развернули площадки детского творчества и аквагрима, а также концертную площадку, где выступали вокальные и хореографические коллективы.

Отметим, помимо Сызрани и Самары, праздники в честь Дня соседей прошли в Тольятти, Новокуйбышевске, Октябрьске, Кинеле и в Пестравке. Их организовали активисты партпроектов «Единой России» и сотрудники ГЖИ Самарской области.

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