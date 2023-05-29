Снос Троицкого рынка стартовал в Самаре в мае 2023 года

Троицкий рынок является одним из старейших рынков города Фото: Яндекс.Карты

В Самаре начался снос Троицкого рынка, который находится на улице Галактионовской. Работы стартовали в мае 2023 года. Об этом сообщили местные жители.

По словам самарцев, часть павильонов уже опустела, однако на этом работы не заканчивается. Сейчас на рынке работает только пара ларьков. Сама территория ограждена лентой.

Напомним, Троицкий рынок – один из старейших в Самаре. Он появился еще в 19-м веке. Комплекс пользуется популярностью по сей день. Жители города отмечают, что здесь можно купить свежие продукты в любое время года, а само место очень удобное и просторное.

Отметим, что Троицкий рынок является объектом культурного наследия регионального значения.

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