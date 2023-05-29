Речные суда стали ходить по-новому из Самары в Рождествено и Зольное 29 мая 2023

Теперь теплоходы будут курсировать по Волге по новому графику Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самарской области изменилось расписание речных судов по двум направлениям. С понедельника, 29 мая 2023 года, стали ходить по-новому теплоходы до сел Рождествено и Зольное. Информация об этом размещена на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

Так, теперь суда между Самарой и Рождествено будут ходить ежедневно с 6:00 до 21:00. Интервал движения — один час. Рейсы из Самары намечены на 6:00, 7:00, 8:00 (с заходом на Проран), 9:00 (П), 10:00 (П), 11:00, 12:00 (П), 13:00, 14:00 (П), 15:00, 16:00 (П), 17:00, 18:00 (П), 19:00 (П), 20:00, 21:00. Отправление из Рождествено — в 6:00, 7:00 (П), 8:00, 9:00 (П), 10:00, 11:00 (П), 12:00, 13:00 (П), 14:00, 15:00 (П), 16:00, 17:00 (П), 18:00 (П), 19:00 (П), 20:00 (П), 21:00.

Расписание для маршрута Самара — Зольное: отправление из Самары дважды в день — в 8:30 и 18:30, в обратном направлении — в 5:00 и 14:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал