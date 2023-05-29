«Каменную лавку» признали объектом культурного наследия в Самаре

Предметом охраны являются градостроительные и архитектурные особенности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре «Каменную лавку» признали объектом культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения, теперь его включат в единый государственный реестр. Соответствующий приказ опубликовали на сайте правительства Самарской области.

Здание, которые управление госохраны объектов культурного наследия региона взяло под охрану, находится на пересечении ул. Ленинской, 157/ ул. Вилоновской, 51В. Предметом охраны являются градостроительные и архитектурные особенности.

Архитектурное решение здания выполнено в стиле кирпичной эклектики, стены сделаны

из керамического кирпича, оштукатурены, окрашены. Также ценны арка ворот с нишами, проемы с лучковой перемычкой, прямыми сандриками, ставни.

Теперь в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения управление госохраны объектов культурного наследия региона должно будет внести необходимую информацию в учетную документацию.

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