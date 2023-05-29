Легковушка протаранила три авто и влетела в здание на ул. Революционной в Самаре 29 мая 2023

Последствия утреннего ДТП на пересечении Революционной и Гаражной / Фото: Евгений Щекин

Утром в понедельник, 29 мая 2023 года, на пересечении улиц Революционной и Гаражной в Самаре произошло серьезное ДТП. Там легковушка протаранила три автомобиля, а затем врезалась в стену здания. Момент аварии засняла камера видеорегистратора одного из автомобилистов.

- Водителю стало плохо. Он протаранил несколько авто и въехал в здание, - сообщили очевидцы в соцсетях.

Видеоблогер Евгений Щекин поделился кадрами последствий ДТП. Как выяснилось, автомобилист сначала влетел во вход в мебельный центр и вдребезги разбил стеклянные двери, а затем уже врезался в стену. По всему тротуару разбросаны осколки стекла, части машины и облицовка фасада.

Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Самарской области. Как сообщили в ведомстве, авария произошла в 8 часов утра. Ее участниками стали четыре автомобиля.

- В настоящее время информация из лечебных учреждений о пострадавших не поступала. Сотрудники полиции проводят по факту ДТП проверку. Они выясняют все обстоятельства происшествия, - рассказали в облглавке.

Правоохранители призывают автомобилистов и пешеходов быть внимательнее на дорогах и всегда соблюдать ПДД.

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