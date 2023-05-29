Самарские двигатели помогли отправить на орбиту спутник «Кондор-ФКА»

Двигатели, произведенные в Самаре, обеспечили успешный старт ракеты / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

В субботу, 27 мая 2023 года, на космодроме Восточный состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Кондор-ФКА» № 1. Успешный старт обеспечили двигатели, произведенные специалистами самарского предприятия «ОДК-Кузнецов».

— На I и II ступенях ракеты были установлены двигатели РД-107А/108А. Они отработали штатно и помогли отправить на орбиту новый спутник, — сообщили в пресс-службе завода.

«Кондор» — это серия малых спутников дистанционного зондирования Земли. Эти космические аппараты занимаются картографированием поверхности нашей планеты, ведут экологический мониторинг и разведку природных ресурсов.

Отметим, это был второй пуск ракеты семейства «Союз-2» на новом высокоэкологичном горючем — нафтиле. Его преимущества: уменьшение вредных выбросов и увеличение массы выводимой на орбиту полезной нагрузки.

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