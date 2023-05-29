В Самарской области в ходе рейдов полицейские поймали 102 пьяных водителей

Более 266 автомобилистов не были пристегнуты ремнями безопасности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ходе целенаправленных рейдов в Самарской области с 26 по 28 мая полицейские выявили более 2000 различных правонарушений. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В состоянии алкогольного опьянения за рулем ездили 102 водителя, а без водительских удостоверений – 27 жителей региона. Более 266 автомобилистов не были пристегнуты ремнями безопасности. Нарушили правила перевозки детей 70 раз.

Также зафиксировано 75 случаев, когда водители не предоставили преимущества в движении пешеходам, а пешеходы нарушили ПДД около 119 раз. За «тонировку» к ответственности привлекли 285 водителей.

В отношении восьми человек, которые не привели автомобиль в надлежащее состояние, составили административные материалы. Теперь им грозит штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов.

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