Стали известны дата и время выступления группы «Необарды» на Грушинском фестивале в 2023 году

Группа "Необарды" - один из хедлайнеров Грушинского фестиваля / Фото: vk.com/grushinfestivals

Стали известны дата и время выступления одного из хедлайнеров 50-го Грушинского фестиваля в Самаре в 2023 году. Речь идет о группе «Необарды», в которую входят музыканты Павел Пиковский, Василий Уриевский и Ромарио.

- Шоу группы «Необарды» состоится в фестивальный четверг, 29 июня 2023 года, ровно в полночь на главной сцене. Специально для Грушинского фестиваля музыканты покажут новую программу и представят свой NEOBAND, - сообщили организаторы мероприятия в соцсетях.

Напомним, юбилейный Грушинский фестиваль по традиции пройдет на территории Мастрюковских озер. Он продлится с 29 июня по 2 июля 2023 года. Помимо группы «Необарды», на фестивале выступят Олег Митяев, Никита Высоцкий, группа «Ирония судьбы», Екатерина Котеночкина и другие исполнители.

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