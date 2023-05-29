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НовостиОбщество29 мая 2023 8:06

Детский сад №225 планируют ликвидировать в Самаре

Его объединят с другим дошкольным учреждением
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Реорганизация займет около трех месяцев

Реорганизация займет около трех месяцев

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Власти Самары планируют ликвидировать детский сад №225, который находится на улице Агибалова, 13. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно документации, ликвидация связана с реорганизацией дошкольных учреждений. В дальнейшем детсад №225 присоединят к другому детскому саду – №452 «Бусинка» в Студенческом переулке, 2Ф.

– Реорганизация будет проведена в связи с отсутствием экономической целесообразности в работе двух детских дошкольных учреждений, – отмечается в постановлении.

Процедура займет около трех месяцев. На эти цели из городского бюджета направят 2 тысячи рублей.

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