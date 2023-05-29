Детский сад №225 планируют ликвидировать в Самаре

Реорганизация займет около трех месяцев Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Власти Самары планируют ликвидировать детский сад №225, который находится на улице Агибалова, 13. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно документации, ликвидация связана с реорганизацией дошкольных учреждений. В дальнейшем детсад №225 присоединят к другому детскому саду – №452 «Бусинка» в Студенческом переулке, 2Ф.

– Реорганизация будет проведена в связи с отсутствием экономической целесообразности в работе двух детских дошкольных учреждений, – отмечается в постановлении.

Процедура займет около трех месяцев. На эти цели из городского бюджета направят 2 тысячи рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.