В Самарской области 13-летний мальчик на мотоцикле пострадал в столкновении с «Газ»

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства аварии. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 28 мая, в 18:10 в Волжском районе Самарской области 13-летний мальчик на незарегистрированном мотоцикле BSE PH125 врезался в «Газ 2705».

— ДТП произошло на 0,8 км автодороге «Волжский-Курумоч-Власть Труда». Проезжая нерегулируемый перекресток по второстепенной дороге парень не уступил дорогу, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате этого и произошло столкновение с транспортным средством «Газ 2705». Оно двигалось по главной дороге под управлением 55-летнего водителя. Отмечается, что подросток не имел права управления.

В ДТП пострадал 13-летний мальчик, его с места ДТП госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства аварии.

А 29 мая произошло несколько крупных ДТП в Самаре. Так, легковушка протаранила три авто и влетела в здание на ул. Революционной. И три человека пострадали в ДТП с участием иномарки на Волжском проспекте.

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