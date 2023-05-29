Соревнования профессионального мастерства среди энергетиков прошли в Самарской области

Энергетики показали, насколько оперативно, точно и уверенно владеют профессиональными навыками / Фото: АО "ССК"

На прошлой неделе в Борском районе прошли соревнования профессионального мастерства среди энергетиков АО «ССК» и ООО «СамЭСК». Мероприятие провели при поддержке министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.

— ССК проводит этот конкурс уже 14-й раз. Это не только добрая традиция, но и возможность регулярно повышать уровень профессионализма персонала электросетей, от которого зависит надежное и качественное электроснабжение потребителей Самарской области, — отметила почетный гость соревнований — замминистра энергетики и ЖКХ региона Юлия Платонова.

В течение двух дней энергетики прошли восемь испытаний / Фото: АО "ССК"

В соревнованиях приняли участие восемь команд — по 11 человек в каждой. В течение двух дней они прошли восемь испытаний. Энергетики показали, насколько оперативно, точно и уверенно владеют профессиональными навыками. Они измеряли сопротивление заземляющего устройства, проводили замену вентильного разрядника на КТП 10/0,4 кВ, проверяли наличие напряжения на ВЛ-0,4 кВ с применением автогидроподъемника.

Одним из испытаний было оказание первой помощи пострадавшему, попавшему под напряжение / Фото: АО "ССК"

Были на соревнованиях задания и другого формата. Командам нужно было оказать первую помощь пострадавшему, попавшему под напряжение, и потушить возгорание на подстанции. Водителей проверяли на умение подготовить транспорт к безопасной эксплуатации и знание ПДД, а контролеров — на владение навыками инструментальной проверки электросчетчиков, выявления незаконных подключений и на грамотное составление актов.

Победу в соревнованиях одержала команда Самарских электрических сетей АО «ССК». Шестеро сотрудников получили дипломы и подарки в номинации «Лучшие в профессии».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал