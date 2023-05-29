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НовостиПроисшествия29 мая 2023 8:55

Житель Ленинградской области попался полицейским с 3 кг наркотиков в Тольятти

Мужчина вез вещества из Санкт-Петербурга
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Вещества были найдены в салоне во время обыска

Вещества были найдены в салоне во время обыска

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские поймали гражданина одной из соседних республик с крупной партией наркотиков в Тольятти. Мужчина вез вещества из Санкт-Петербурга. Информацию сообщили в областном ГУ МВД.

31-летнего водителя Kia Sorento остановили в районе села Зеленовка. Мужчина вел себя странно и пытался ускорить проверку документов, чем привлек внимание полиции. Во время обыска в салоне авто нашли свертки с веществами – как выяснилось позднее, там находились N-метилэфедрон, кокаин и гашиш. Общая масса составила 3 кг.

Задержанный пояснил, что работает курьером. Он взял наркотики в тайнике в Ленинградской области, чтобы в дальнейшем развести по России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он находится под стражей, ведется следствие.