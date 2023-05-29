Жители Самарской области смогут получить биометрические загранпаспорта после 1 июня 2023 года

Ранее выдача документа была приостановлена
Фото: Александр ГЛУЗ
В России возобновляется подача заявлений на получение биометрических загранпаспортов. Сделать это можно будет уже с 1 июня 2023 года. Информацию сообщили в МВД РФ.
– Заявление может быть подано непосредственно в территориальный орган МВД России, через МФЦ, или направлено в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг, – пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Напомним, выдачу биометрических паспортов, которые действуют 10 лет, приостановили в начале февраля 2023 года. Оказалось, что сложности имеют технический характер: спрос на загранпаспорта резко вырос, а микросхем для их производства не хватило. Компания «Микрон», которая занимается их выпуском, начала работать над устранением проблемы.
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