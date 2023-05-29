Пьяный 19-летний парень съехал в кювет на «Калине» в Самарской области

Водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 28 мая, примерно в 02:00 в Безенчукском районе Самарской области пьяный 19-летний водитель автомобиля LADA Kalina пострадал в результате съезда в кювет.

— ДТП произошло на 9 км автодороги "Безенчук – Александровка - В.Печерское". Парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Отечественная легковушка съехала в кювет. В ДТП пострадал водитель автомобиля, молодого человека госпитализировали с места происшествия в лечебное учреждение.

В этот же день в Самарской области 13-летний мальчик на мотоцикле пострадал в столкновении с «Газ». А 29 мая произошло несколько крупных ДТП в Самаре. Так, легковушка протаранила три авто и влетела в здание на ул. Революционной. И три человека пострадали в ДТП с участием иномарки на Волжском проспекте.

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