Самара попала в топ регионов, где можно отдыхать с детьми на каникулах

Путешественникам рекомендуют побывать в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара попала в подборку регионов, которые могут стать альтернативой ежегодной поездки на морские курорты. В топ также вошли: Калининградская, Воронежская, Ярославская, Московская и Рязанская области.

По информации сервиса путешествий Туту, специалисты отмечают, что в Самарской области стоит сходить в музей «Самара космическая» и посмотреть на настоящую ракету «Союз». Помимо этого, путешественникам рекомендуют увидеть замок Гарибальди в селе Хрящевка, подняться на гору Светелка или поехать в музей «Автоваз».

При этом, стоимость ночи в трехзвездочном отеле – от 1700 рублей, в мини-отеле – от 1500 рублей, а в апартаментах – от 1200 рублей.