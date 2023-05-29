Жители Самарской области стали активно брать кредиты на малые суммы

Россияне получили уже более миллиарда рублей по кредитам на малые суммы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 50 тысяч займов оформили клиенты ВТБ с момента запуска кредитования на малые суммы. В общей сложности банк выдал им свыше 1 млрд рублей. Средний чек в мае 2023 года составил 21 тысячу рублей. Активнее всего данные кредиты берут жители Москвы и Подмосковья, а также Самарской и Новосибирской областей.

— Заемщики стали активнее интересоваться кредитами на небольшие суммы и короткие сроки, чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет. Мы предложили своим клиентам отказаться от обращений в микрофинансовые организации и обратиться банк, где более выгодные кредиты с прозрачными условиями. Сейчас мы видим растущий спрос среди наших клиентов – суммарно выдано уже более миллиарда рублей, — отметил замглавы департамента кредитного розничного бизнеса, начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ Евгений Благинин.

В банке можно оформить кредит на любые цели на сумму от 5 до 30 тысяч рублей. Срок — до года. Для оформления нужен только паспорт. Важное условие — заемщик должен быть старше 18 лет и моложе 75 лет. Оформить кредит можно и через интернет-банк.

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