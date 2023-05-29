В Самаре юнармейцев наградили за участие в Параде в День победы

Ребятам вручили медали и благодарности. Фото: администрация Промышленного района Самары

Юнармейцы, принявшие участие в Параде в День победы в Самаре, получили заслуженные награды. Их ребятам вручил начальник штаба местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Андрей Коротин. Информацию сообщили в администрации Промышленного района.

– Они по праву заслужили носить медали, которые будут напоминать об участии в знаковом событии — Параде Победы, который является олицетворением памяти о героях Великой Отечественной войны, – поделились власти района.

Принять участие в мероприятии могли не все – для этого ребята проходили строгий отбор. Изначально проверялась строевая выучка кандидатов, затем школьники проходили подготовку. В итоге участниками парада стали учащиеся школ № 49, 8, 45, 65, 83, 100,109, 154, 175. Им вручили медали «За участие в параде в День Победы» и благодарности.

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