Самарцы, включившие округление суммы покупки, собрали почти 2 млн рублей на благотворительность

Самарцы собрали почти 2 миллиона рублей на благотворительность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители приняли участие в благотворительной акции. Горожане собрали почти два миллиона рублей.

По информации пресс-службы «Яндекса», областная столица попала в топ-10 самых «округляющих» городов. Сервисы компании добавили новую функцию, которая позволяет округлить сумму покупки. Все собранные средства направляют на поддержку благотворительных организаций. В прошлом году пользователи из разных городов смогли собрать более 177 млн рублей.

Благотворительный проект помогает с транспортом, организует закупки товаров первой необходимости для благотворительных организаций и бесплатно предоставляет доступ к сервисам «Яндекс».