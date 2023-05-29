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НовостиОбщество29 мая 2023 10:54

Самарцы, включившие округление суммы покупки, собрали почти 2 млн рублей на благотворительность

Горожане приняли участие в проекте «Помощь рядом»
Алена ПРОВКИНА
Самарцы собрали почти 2 миллиона рублей на благотворительность

Самарцы собрали почти 2 миллиона рублей на благотворительность

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители приняли участие в благотворительной акции. Горожане собрали почти два миллиона рублей.

По информации пресс-службы «Яндекса», областная столица попала в топ-10 самых «округляющих» городов. Сервисы компании добавили новую функцию, которая позволяет округлить сумму покупки. Все собранные средства направляют на поддержку благотворительных организаций. В прошлом году пользователи из разных городов смогли собрать более 177 млн рублей.

Благотворительный проект помогает с транспортом, организует закупки товаров первой необходимости для благотворительных организаций и бесплатно предоставляет доступ к сервисам «Яндекс».