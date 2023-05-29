Коллектив ТОАЗа отметил День химика концертом, лазерным шоу и праздничным салютом

В рамках Дня химика чествовали лучших сотрудников предприятия / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Коллектив Тольяттиазота отметил профессиональный праздник — День химика. В честь него предприятие устроило несколько мероприятий — от награждения лучших сотрудников до концерта с участием звезд российской эстрады.

Стартовал праздник с открытия обновленной доски почета и награждения лучших сотрудников грамотами и благодарностями руководства. Их вручили гендиректор предприятия Анатолий Шаблинский и главный инженер Андрей Кургин.

Главное торжество состоялось на площадке ДК «Тольяттиазот». Там чествовали работников, которые достигли серьезных производственных результатов и внесших существенный вклад в общественную и спортивную жизнь города и Самарской области. Глава Минпромторга региона Андрей Шамин, депутат губдумы Владимир Дуцев, глава Тольятти Николай Ренц и председатель областного комитета Росхимпрофсоюза Вячеслав Фомин вручили им почетные грамоты и благодарственные письма. Двое сотрудников предприятий удостоились звания «Почетный химик», еще семеро получили почетные грамоты министерства промышленности и торговли РФ.

На площади перед ДК прошел концерт с участием певицы Виктории Дайнеко и ВИА «Синяя птица». Также там выступили местные вокальные и танцевальные коллективы. Посетили праздник более 4 тысяч тольяттинцев.

В рамках мероприятия также презентовали проект завода «Виртуальная Доска почета-2023». Это ролик, прославляющий труд человека. Завершили вечер лазерное шоу, где представили историю об основных вехах становления предприятия, и праздничный салют.

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