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НовостиОбщество29 мая 2023 10:59

Новые лимитированные карты школьника начнут продавать в Самаре с 1 июня 2023

Их выпустят в ограниченном количестве
Ирина СИНЕГУБОВА
Стоимость и функционал обновленных карт такие же, как у обычных школьных карт. Фото: "ПроТранспорт63"

Стоимость и функционал обновленных карт такие же, как у обычных школьных карт. Фото: "ПроТранспорт63"

В Самаре в начале лета в продажу поступят новые транспортные карты школьника. Это приурочено к празднику «День защиты детей».

Лимитированный дизайн разработали сотрудники «Объединенной транспортной карты» и городского Дептранса. Стоимость и функционал обновленных карт такие же, как у обычных школьных карт.

Приобрести и пополнить карты можно будет в офисах оператора на улице Мориса Тореза, 67а и на улице Крупской, 1, а также в почтовых отделениях. Тематические карты можно будет купить с 1 июня 2023 года в ограниченном тираже. Выпустят около 500 карт.

Отмечается, что если лимитированные карты школьника будут пользоваться повышенным спросом, то единый оператор готов увеличить тираж.

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