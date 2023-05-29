Над площадкой бывшего завода виден столб черного дыма / Фото: Павел Карпенко / Происшествия Тольятти

Днем в понедельник, 29 мая 2023 года, на улице Ново-Заводской, 2а в Тольятти произошел пожар. Огонь вспыхнул на территории бывшего завода «Фосфор». Очевидцы поделились в соцсетях фото столба черного дыма, который виден над площадкой.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 13:09. Установлено, что на улице Ново-Заводской, 2а горит мусор. Площадь пожара составляет 100 кв. м. На месте работают восемь человек и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным ГУ МВД по Самарской области, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа УМВД по Тольятти. Из-за чего начался пожар, пока неизвестно. Отметим, что мусор на территории бывшего завода «Фосфор» горит уже не в первый раз.

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