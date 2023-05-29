Дмитрий Азаров и Сергей Чемезов определили планы развития предприятий Ростеха в Самарской области

Особое внимание стороны уделили созданию в Самаре учебно-производственного центра под эгидой Ростеха на базе «ОДК-Кузнецов». Фото: пресс-служба ГК Ростех

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор ГК Ростех Сергей Чемезов провели встречу, в ходе которой подвели итоги работы предприятий региона, входящих в структуру госкорпорации, и обсудили производственные планы.

Особое внимание стороны уделили созданию в Самаре учебно-производственного центра под эгидой Ростеха на базе «ОДК-Кузнецов». Благодаря ему будет идти подготовка многопрофильных инженерно-технических специалистов и для самарского завода, и для других предприятий ОДК.

Ранее этот вопрос глава региона обсуждал с руководителем Объединенной двигателестроительной корпорации Вадимом Бадехой. В завершении встречи Дмитрий Азаров пригласил Сергея Чемезова посетить Самарскую область для оценки результатов совместной работы региона и предприятий Ростеха.

Напомним, сейчас в Самарской области работает 13 предприятий Ростеха. Госкорпорация является ключевым стратегическим индустриальным партнером крупнейшего в России научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». Соглашение о взаимодействии губернатор и глава Ростеха подписали в мае 2019 года.

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