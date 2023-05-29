Порывистый ветер и 30-градусная жара ждут самарцев 30 мая 2023 года

Вторник обещает быть очень жарким и ветреным днем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявили желтый уровень опасности. Во вторник, 30 мая 2023 года, жителей региона ждут сразу два испытания: сильный ветер и 30-градусная жара.

— Днем 30 мая 2023 года местами по Самарской области ожидается усиление юго-восточного ветра. Его порывы будут достигать 15-20 м/с. Жара 30-31 градус, — сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей не выходить завтра без особой необходимости из дома. Если непогода застигнет на улице, нужно найти укрытие — подземный переход или подъезд. Лучше не стоять и не ходить рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными щитами, остановками общественного транспорта — сильный порыв ветра может их уронить. Машину необходимо поставить в гараж или припарковать вдали от непрочных конструкций.

При жаре сотрудники МЧС советуют пить больше жидкости, избегать повышенных физических нагрузок и усиленных занятий спортом. Пожилым людям и детям лучше не выходить на улицу с 12 до 15 часов — на это время приходится пик солнечной активности.

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