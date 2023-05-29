В Тольятти вспыхнул пожар в многоквартирном доме 29 мая 2023 года

На месте ЧП работали 23 человека Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В понедельник, 29 мая 2023 года, в Тольятти произошел пожар. Возгорание случилось днем в многоквартирном доме. Информацию сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Информация о ЧП поступила на пульт в 13:26. В доме на улице Горького, 93, загорелись домашние вещи. Они вспыхнули на балконе 3 этажа. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

На месте происшествия работали 23 человека, было задействовано 6 единиц техники. Справиться с огнем удалось в 13:50. К счастью, на пожаре никто не пострадал. Эвакуация жителей не потребовалась.

Напомним, 29 мая в Тольятти также загорелась территория бывшего завода «Фосфор». На месте работали восемь человек и две единицы техники, а также следственно-оперативная группа УМВД по Тольятти.

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