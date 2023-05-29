Дерево рухнуло на жилой дом и кафе на ул. Никитинской в Самаре

Происшествие обошлось без пострадавших / Фото: Эдита Григорян / vk.com/life_samara

В ночь на понедельник, 29 мая 2023 года, неподалеку от Губернского рынка в Самаре произошло ЧП. Во дворе на улице Никитинской, 96 после сильного урагана с ливнем упало огромное дерево. Оно рухнуло прямо на жилой дом и кафе. Однако больше всего пострадала припаркованная возле МКД машина.

- Утром 28 мая на улице Никитинской повисло огромное дерево. Жители дома и владелец кафе звонили в аварийные службы, но никто не приехал. В итоге в 12 часов ночи дерево упало на кафе и дом. Оно придавило машину одного из жильцов дома, - поделилась местная жительница в соцсетях.

Сильнее всего не повезло владельцу припаркованной у дома легковушки / Фото: Эдита Григорян / vk.com/life_samara

По словам самарчанки, упавшее дерево оборвало все электрические провода. Аварийная служба прибыла на место только сегодня утром. Специалисты сейчас проводят ремонт. А вот деревом пока никто не занялся. Оно так и лежит перед домом. Сообщается, что ответственные службы уже уведомили о случившемся, но, когда они приступят к работам, пока неизвестно.

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