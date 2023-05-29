В Самарской области полицейские проводят мероприятие «Внимание – дети! Летние каникулы!»

Детям выдают световозвращающие наклейки. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские проводят беседы и игры с детьми и подростками в рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети! Летние каникулы!». Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Так, полицейские Тольятти провели с учащимися школы № 90 познавательную викторину на знание правил дорожного движения. А в Центральном районе города с детьми провели профилактические беседы. Также ребята получили световозвращающие наклейки.

Подобные встречи прошли и в Новокуйбышевске. Сотрудники полиции рассказали детям о соблюдении безопасности во дворах и при переходе проезжей части. Для закрепления знаний были показаны обучающие видеофильмы, а практические умения управления самокатами ребята продемонстрировали на спортивных площадках.

В Жигулевске сотрудники городской Госавтоинспекции рассказали ребятам о правилах управления велосипедами и вручили световозвращающие брелки и тематические памятки. Полицейские Красноярского района провели профилактическое мероприятие с самыми маленькими участниками дорожного движения – в детском саду «Аистенок» с. Хорошенькое.

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