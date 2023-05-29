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НовостиОбщество29 мая 2023 12:15

Диетолог рассказал, что опасно есть или пить утром натощак

Употребление этих продуктов на голодный желудок может навредить организму
Анастасия ФИЛАТОВА
Кофе или чай натощак могут испортить пищеварение

Кофе или чай натощак могут испортить пищеварение

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Диетолог и консультант по питанию Неха Сахайя рассказал, чего не стоит употреблять утром на голодный желудок. В список «запрещенки» попали три вида продуктов, пишет ФАН.

По словам специалиста, с утра не стоит употреблять мед с лимоном в воде. Это дает организму лишние калории и сахар. Мед можно заменить на рисовый сироп. Не советует диетолог пить натощак чай или кофе. Оба этих напитка стимулируют выработку кортизола (гормон стресса) и вызывают повышенную кислотность в желудке.

Также на завтрак лучше не есть фрукты — они слишком быстро перевариваются, из-за этого человек почти сразу же вновь начинает хотеть есть. Начинать день лучше с употребления большого количества белка, тогда чувство насыщения сохранится до самого обеда.

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