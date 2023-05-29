Диетолог рассказал, что опасно есть или пить утром натощак

Кофе или чай натощак могут испортить пищеварение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Диетолог и консультант по питанию Неха Сахайя рассказал, чего не стоит употреблять утром на голодный желудок. В список «запрещенки» попали три вида продуктов, пишет ФАН.

По словам специалиста, с утра не стоит употреблять мед с лимоном в воде. Это дает организму лишние калории и сахар. Мед можно заменить на рисовый сироп. Не советует диетолог пить натощак чай или кофе. Оба этих напитка стимулируют выработку кортизола (гормон стресса) и вызывают повышенную кислотность в желудке.

Также на завтрак лучше не есть фрукты — они слишком быстро перевариваются, из-за этого человек почти сразу же вновь начинает хотеть есть. Начинать день лучше с употребления большого количества белка, тогда чувство насыщения сохранится до самого обеда.

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