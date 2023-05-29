Спортсмены Самарской области приняли участие в молодежных летних играх в Китае

Самарцы привезли несколько медалей. Фото: министерство спорта РФ

Спортсмены из Самарской области приняли участие в летних играх, прошедших в Китае. Жители региона вернулись с золотыми медалями.

По информации пресс-службы правительства региона, в программу Российско-Китайских молодежных летних игр вошли: бадминтон, баскетбол, волейбол, гандбол, борьба, плавание, футбол, художественная гимнастика. Российскую делегацию представляли 158 спортсменов, в составе которых были жители Самарской области: Дарья Семина, Дарья Еремина, Мария Шмонина, Ангелина Жукова, Анастасия Благова, Егор Амосов, Федор Есин.

По итогам игр сборная страны выиграла 37 золотых медалей, 27 серебряных и 28 бронзовых. Больше всего медалей завоевали пловцы. Три медали принес спортсмен из Тольятти Федор Есин. Также золотые медали привезли гандболистки из 63 региона.