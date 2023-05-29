Юных самарцев приглашают на большой детский фестиваль / Фото: vk.com/cosmoport_s

В Самаре отметят День защиты детей Один из главных праздников пройдет в субботу, 3 июня 2023 года, в ТРК «Космопорт», где маленьких гостей встретят супергерои и волшебные жители сказочного океана: Человек-Паук, Халк, Железный человек, Русалочка, Флаумбер и др.

В программе мероприятия: мастер-класс по изготовлению десертов, где каждый ребенок сможет приготовить сладкое угощение, которое можно продегустировать вместе с родителями; спектакль по мотивам истории Русалочки — «Легенда синего моря»; интерактивный спектакль «Супергерои», фотосессия с любимыми персонажами. Также гостей праздника ждут аквагрим и раздача подарков.

Детский фестиваль пройдет в центральном атриуме ТРК «Космопорт» (ул. Дыбенко, 30). Начало мероприятия — в 14:00. Вход свободный. Подробнее о мероприятии в официальных соцсетях торгового комплекса. Приходите!

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Программа детского фестиваля 3 июня 2023 года

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