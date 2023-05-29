Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 мая 2023 12:59

Самарская область вошла в число лидеров по числу субъектов МСП

В регионе развивается сектор малого и среднего предпринимательства
Алена ПРОВКИНА
Регион попал в число лидеров по количеству субъектов МСП.

Регион попал в число лидеров по количеству субъектов МСП.

Самарская область вошла в число лидеров-регионов ПФО по количеству субъектов МСП. В губернии продолжается реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

По данным министерства экономического развития, на данный момент сектор занял почти 40% трудоспособного населения региона. В области работает 131,9 тысяч субъектов МСП.

- Мы фиксируем рост многих показателей в сфере предпринимательства. Растет численность занятых в МСП и сегодня составляет 645,5 тыс. человек. По приросту численности занятых в МСП Самарская область занимает первое место в ПФО, - отметил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

На данный момент в ПФО сосредоточено порядка 17% от общего числа субъектов страны. Самарская область вошла в число регионов с большим количеством субъектов