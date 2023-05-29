Самарская область вошла в число лидеров по числу субъектов МСП

Регион попал в число лидеров по количеству субъектов МСП.

Самарская область вошла в число лидеров-регионов ПФО по количеству субъектов МСП. В губернии продолжается реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

По данным министерства экономического развития, на данный момент сектор занял почти 40% трудоспособного населения региона. В области работает 131,9 тысяч субъектов МСП.

- Мы фиксируем рост многих показателей в сфере предпринимательства. Растет численность занятых в МСП и сегодня составляет 645,5 тыс. человек. По приросту численности занятых в МСП Самарская область занимает первое место в ПФО, - отметил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

На данный момент в ПФО сосредоточено порядка 17% от общего числа субъектов страны. Самарская область вошла в число регионов с большим количеством субъектов