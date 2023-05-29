Пожар на территории бывшего завода «Фосфор» в Тольятти потушен

Пожарные оперативно потушили загоревшийся мусор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тольятти потушили пожар на территории бывшего завода «Фосфор». На ликвидацию огня ушло чуть более получаса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

- Возгорание было локализовано в 13:30. Ликвидация объявлена в 13:45. На месте происшествия работали 12 человек и три единицы спецтехники, - уточнили в оперативном ведомстве.

Напомним, сообщение о пожаре на улице Ново-Заводской, 2а поступило в экстренные службы в 13:09. Как выяснилось, на территории бывшего завода «Фосфор» загорелся мусор. Площадь пожара составила 100 кв. м. Информации о пострадавших нет. Из-за чего вспыхнул огонь, пока не ясно. Специалистам еще предстоит установить причину происшествия.

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