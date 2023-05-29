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НовостиОбщество29 мая 2023 13:43

В Самаре откроется 189 детских оздоровительных лагерей летом 2023 года

Мэр города провела еженедельное рабочее совещание
Алена ПРОВКИНА
В городе обсудили подготовку к летней оздоровительной кампании. Фото: мэрия

В городе обсудили подготовку к летней оздоровительной кампании. Фото: мэрия

В Самаре на еженедельном рабочем совещании обсудили готовность к летней оздоровительной кампании. В областной столице откроет порядка 189 детских лагерей.

По информации городской администрации, в конце мая пройдут комплексные проверки детских лагерей. Специалисты отмечают, что летняя кампания начнется с 1 июня. Общее количество воспитанников детских лагерей составит – 15 248 человек. Помимо этого, в организации летнего отдыха для детей и подростков подключились музеи, театры и дома культуры.

Летом дети смогут посетить экскурсии, памятные вечера, спектакли, детские фестивали, квесты и концерты. Всего учреждения планируют провести 165 мероприятий.