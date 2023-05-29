Суммарный доход самозанятых Самарской области составил более 40 млрд рублей

Чаще всего среди самозанятых можно встретить людей в возрасте до 35 лет / Фото: центр "Мой бизнес"

В Самарской области насчитывается более 175 тысяч самозанятых. Это предприниматели, которые официально зарегистрированы в системе «Мой налог» и ведут свое дело без наемных работников. Суммарный доход пользователей специального налогового режима (с начала 2020 года) превысил уже 40 млрд рублей. Средний чек (сумма расчета самозанятого с потребителем) составляет 1 143 рубля.

В Самарской области созданы все условия для успешной реализации и развития проектов самозанятых и начинающих предпринимателей. Эта работа проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Самозанятым доступны различные меры поддержки: консультации, образовательные услуги, продвижение, финансовая и имущественная помощь. Одна из самых востребованных услуг — обучающие курсы, которые включают и теорию, и практические мастер-классы.

— В любом из центров «Мой бизнес» Самарской области начинающий предприниматель может проконсультироваться по вопросам регистрации, получению мер поддержки и возможностям, созданным в регионе. Всю информацию мы также аккумулируем на едином портале mybiz63.ru, — рассказал глава Минэкономразвития региона Дмитрий Богданов.

По словам заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой, большинство самозанятых — это молодежь. Многие еще не достигли 35 лет. Среди самозанятых преобладают мужчины (отрыв от женщин — 10%).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал