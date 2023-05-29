Более 23 млн рублей похитили из банка в Самаре

Поводом для преступления стали долги одного из сообщников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скоро предстанут перед судом бывшая сотрудница одного из банков и ее знакомый. Их обвиняют в похищении из финансовой организации более 23 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, заведующая кассой банка растратила крупную сумму денег в период с июля по декабрь 2022 года. Сделала она это с подачи своего знакомого, который «утопал» в долгах. Мужчина склонял женщину к хищению денег из кассы в течение полугода.

Аферу провернули следующим образом: сотрудница банка брала пятитысячные купюры и заменяла их на банкноты по 100 и 500 рублей. Благодаря этому ей удавалось скрывать факт исчезновения денег. Все похищенное дама передавала своему приятелю.

Через некоторое время преступную схему все же раскрыли. В отношении сотрудницы банка возбудили уголовное дело по статье «Растрата», а в отношении мужчины — по статье «Подстрекательство к растрате».

Недавно расследование было завершено. Уголовное дело передали на рассмотрение в Октябрьский районный суд Самары.

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