В Самарской области молодых специалистов поддержат льготами по ипотеке

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников Фото: предоставлено Самарской губдумой

Депутаты областного парламента 29 мая приняли закон «О внесении изменения в статью 4 Закона Самарской области «О молодом специалисте в Самарской области», который предусматривает введение частичной компенсации затрат на оплату ежемесячного платежа кредита по ипотеке.

Решение кадрового дефицита на предприятиях региона – одна из важных задач региональных властей. В последние два года в губернии наблюдается превышение спроса на рабочую силу над ее предложением: количество вакансий стабильно выше числа безработных в 2-4 раза.

Законопроект был разработан министерством труда, занятости и миграционной политики по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и получил единодушную поддержку депутатского корпуса.

По словам министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирины Никишиной, сейчас в перечне наиболее востребованных профессий – 85 специальностей, 18 из них были включены недавно именно по предложению предприятий оборонно-промышленного комплекса губернии. Она также отметила, что эффективность реализации регионального закона подтверждает статистика: 80% молодых сотрудников, получающих стимулирующие выплаты в качестве господдержки, остаются работать на предприятиях.

Закон «О молодом специалисте в Самарской области» действует в губернии с 2016 года, новая мера господдержки станет уже пятой по счету.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил социальную значимость закона, подчеркнув, что это будет способствовать повышению уровня мотивации трудоустройства на региональные промышленные предприятия:

- Выпускник должен иметь не только профессиональную поддержку в коллективе, но и материальную. Такой льготный вариант ипотеки - это очень важное, нужное решение для молодых специалистов. Поправки в закон, который мы сегодня приняли, поможет заинтересовать, закрепить молодёжь на производстве.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. Выпускники 2023 года также смогут воспользоваться этой и другими мерами поддержки.