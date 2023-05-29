Два музея Самарской области попали в список лидеров всероссийской программы

Самарские музеи попали в список лидеров программы. Фото: Музей Победы

Два музея из Самарской области попали в список лидеров всероссийской программы «Школьный музей Победы». Специалисты определили 100 лучших участников.

По информации пресс-службы Музея Победы, в рамках программы более 1500 партнеров приняли участие в выставочных и образовательных проектах. Самые активные школьные музеи вошли в ежегодный рейтинг. В число лидеров попали школа №174 Самары и гимназия №77 Тольятти. Всего участниками программы являются 1584 школьных музея из России и Беларуси.

Специалисты оцифровывают экспонаты из музеев по всей стране. Впервые в этом году школьники создали страницы образовательных организаций на сайте проекта «Лица Победы».