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НовостиОбщество29 мая 2023 14:20

Два музея Самарской области попали в список лидеров всероссийской программы

Музей Победы определил 100 лидеров
Алена ПРОВКИНА
Самарские музеи попали в список лидеров программы. Фото: Музей Победы

Самарские музеи попали в список лидеров программы. Фото: Музей Победы

Два музея из Самарской области попали в список лидеров всероссийской программы «Школьный музей Победы». Специалисты определили 100 лучших участников.

По информации пресс-службы Музея Победы, в рамках программы более 1500 партнеров приняли участие в выставочных и образовательных проектах. Самые активные школьные музеи вошли в ежегодный рейтинг. В число лидеров попали школа №174 Самары и гимназия №77 Тольятти. Всего участниками программы являются 1584 школьных музея из России и Беларуси.

Специалисты оцифровывают экспонаты из музеев по всей стране. Впервые в этом году школьники создали страницы образовательных организаций на сайте проекта «Лица Победы».