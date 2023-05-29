Предполагаемый виновник ДТП у пивзавода в Самаре 29 мая 2023 не имел водительских прав

Молодой водитель на Peugeot 301 рано утром влетел в стоящий на Волжском проспекте грузовик Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны новые подробности ДТП на Волжском проспекте в Самаре 29 мая 2023 года. Напомним, в 5:00 в районе пивзавода молодой водитель на Peugeot 301 влетел в грузовик Mercedes-Benz Atego. Как выяснилось, у парня за рулем легковушки не было прав. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 23-летний молодой человек управлял иномаркой с номерами Тверской области. Он двигался по Волжскому проспекту со стороны Студенческого переулка в направлении улицы Вилоновской. В пути он отвлекся и врезался в стоящий грузовик. На момент ДТП водителя — 34-летнего мужчины — в кабине не было.

В результате случившегося пострадали три человека: водитель Peugeot, его 18-летняя пассажирка и 24-летний пассажир. Все они — жители Самары. Молодых людей госпитализировали в больницу.

В отношении предполагаемого виновника аварии сотрудники полиции составили два протокола: по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС» и по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью». В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали ДТП. Проводится проверка.

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